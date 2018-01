Viajante brasileiro gasta mais com restaurante no exterior

O maior gasto do viajante brasileiro no exterior é com restaurantes. Essa é a conclusão que consta no levantamento do Índice Agillitas, que avalia a quantidade de uso e volume de gastos nos cartões pré-pagos internacionais, usados fora do País. Em segundo lugar, vêm vestuário, em montante desembolsado, e supermercado, em frequência. As lojas de departamento aparecem na terceira posição nos dois critérios. O indicador da Agillitas, emissora de cartões pré-pagos, usou como base os mais de 50 mil plásticos internacionais ativos vendidos pela empresa ao longo deste ano, com as bandeiras Visa e Mastercard.

