Vice-presidente financeiro do IRB vai acumular gestão da Asset

O vice-presidente financeiro do IRB Brasil Re, Fernando Passos, acumulará o comando da gestora de recursos que o ressegurador está criando. A escolha do seu nome, que já teria o aval do Conselho de Administração da companhia, tem respaldo no fato de ser mais eficiente do ponto de vista de despesas e também por ele já comandar a área de investimentos. Um dos atrativos da nova área é ofertar aos clientes externos a performance que o ressegurador tem obtido com a sua própria carteira de ativos, acima dos 120% do CDI – taxa de referência do mercado. Para começar a operar, a asset do IRB depende da autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Procurado, o ressegurador não comentou.

