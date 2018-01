Videogame e tablets estão entre os brinquedos mais taxados no Brasil

Enquanto não avança a proposta de reforma tributária, a maior parte do preço cobrado pelos brinquedos mais desejados no Dia da Criança, comemorado em 12 de outubro, irá para o pagamento de impostos, mostra levantamento da consultoria BDO. O título de vilão fica com os consoles de videogames, cujos fabricantes pagam 98,66% de taxas. Tablets vêm na sequência, com alíquota de 48,18%, seguidos por bolas de futebol e jogos de tabuleiro, com 47,25% cada.

Siga a @colunadobroad no Twitter