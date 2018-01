Coluna do Broadcast

A Vila Mariana é o bairro em São Paulo onde mais se concentram buscas para aluguel no município, com 11% do total, conforme levantamento realizado pelo site da OLX Storia Imóveis. O segundo bairro mais procurado em setembro foi o Tatuapé, localizado na zona leste da cidade, seguido de Pinheiros.

Siga a @colunadobroad no Twitter