A gestora Vinci Partners, fundada por Gilberto Sayão e outros ex-sócios do BTG Pactual, prepara sua reestreia no segmento de fundos multimercados. Novidades são aguardadas para breve. A empresa, que já foi grande na área, com cerca de R$ 1,5 bilhão sob gestão, quer retomar o espaço perdido após processo de reestruturação. Em todas as áreas da casa, são mais de R$ 20 bilhões em ativos geridos.

