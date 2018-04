Coluna do Broadcast

A onda de violência no Rio de Janeiro trouxe um novo fator de risco para as locadoras de veículos. A percepção é de que haverá pressão nos resultados das companhias com avarias, inadimplência e roubo. Isso ocorre em meio à queda dos preços de aluguel de veículos diante de um ambiente mais competitivo.

Siga a @colunadobroad no Twitter