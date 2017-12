Visa sela parceria com Vtex e reforça presença no e-commerce

A bandeira de cartões Visa deve anunciar hoje (30) parceria com a brasileira Vtex, reforçando sua presença no e-commerce. O foco é contribuir para o aumento de conversão de vendas e ainda a segurança contra fraudes e ataques, dois pontos cruciais para o varejo online, considerando o momento econômico e a preocupação com os riscos cibernéticos. Na mira da Visa, estão mais de 2 mil e-commerces da plataforma global da Vtex, um bom impulso para a sua presença no comércio online, no qual é aceita em mais de 15 mil estabelecimentos. Líder no Brasil, a Visa luta para manter sua fatia de mercado, cobiçada pela concorrente MasterCard, mas também players nacionais como a Elo, de Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

