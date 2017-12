Vitacon acelera vendas com apartamentos para estudantes

Coluna do Broadcast

A Vitacon, incorporadora de São Paulo que ganhou fama ao lançar empreendimentos ultra compactos (a partir de 14 m2), entrou em um novo nicho: residências estudantis. A empresa lançou no fim de junho o projeto VN Humberto I, em parceria com a Hines, buscando atrair universitários na região da ESPM e das Belas Artes, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo.

Venda rápida

O empreendimento, com valor geral de vendas (VGV) de R$ 160 milhões, teve 65% dos apartamentos vendidos nos 10 primeiros dias, uma liquidez bem acima da média do mercado imobiliário em tempos de crise. Os compradores são, principalmente, investidores que buscam imóveis destinados à locação. O edifício tem unidades com área entre 16m2 e 41m2. (Circe Bonatelli)

Siga a @colunadobroad no Twitter