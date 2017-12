VivaReal compra Geoimovel e acirra disputa em inteligência imobiliária

Coluna do Broadcast

O VivaReal, portal de anúncios de imóveis e pesquisas de preços, fechou hoje a aquisição da Geoimovel, que realiza estudos e análise mercadológica para empresas do ramo. A transação acirra a disputa no setor de inteligência imobiliária. A Geoimovel possui um banco de dados especializado em novos projetos, com monitoramento de mais 500 cidades. Já o VivaReal surgiu na Colômbia em 2007 e chegou ao Brasil em 2009, ganhando popularidade nos anos seguintes. Hoje, o portal possui mais de 5 milhões de anúncios de compra e locação, além de 15 milhões de visitas por mês.

Competição

Após a aquisição, o VivaReal espera ampliar sua participação em um mercado que também tem outros nomes de grande porte, como o portal Zap, pertencente ao Grupo Globo, com 1,3 milhão ofertas e 14 milhões de visitantes por mês. A competição envolve ainda consultorias e associações que também realizam pesquisas setoriais, como a Embraesp e a Abecip, entre outras. (Circe Bonatelli)

Siga a @colunadobroad no Twitter