Volume de emissões de CRAs deve chegar em R$ 10 bilhões em 2017

O volume de emissões de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) deve chegar a aproximadamente R$ 10 bilhões neste ano, ficando abaixo do recorde de R$ 12,9 bilhões emitidos no ano passado. Isso porque muitos dos potenciais emissores já se adiantaram e, ao contrário do que ocorre para outros setores, as linhas subsidiadas ao agronegócio continuam atraentes, ainda que os prazos sejam mais curtos. Até agosto, foram emitidos R$ 6,2 bilhões em CRAs.

Virada

O cenário, porém, tende a mudar, principalmente com a queda da Selic. O juro menor deve fazer com que o financiamento do agronegócio com CRAs fique mais competitivo. Na prática, significará outra fonte firme de financiamento além dos bancos e com prazos mais longos, que podem chegar a cinco anos.

