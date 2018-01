Volume de fusões e aquisições no Brasil deve cair 14% em 2018

Depois de muitas transações relevantes, como Vigor e Eldorado neste ano, o volume de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) no Brasil deve cair 14% em 2018 para US$ 46,43 bilhões, segundo levantamento do escritório Baker McKenzie, parceiro global do brasileiro Trench Rossi Watanabe, em conjunto com o Oxford Economics. O pico das operações, por outro lado, segundo o Global Transactions Forecast 2018, deverá ocorrer em 2019, quando são esperados US$ 60,976 bilhões dessas transações. A projeção, ainda, é que neste ano o valor transacionado encerre em US$ 53,823 bilhões, 148% acima de 2016.

