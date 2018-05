Volume de vendas do varejo cresce 0,3% em 12 meses até abril

Abril foi um mês relativamente fraco para o mercado varejista brasileiro, segundo o SpendingPulse, Indicador de Varejo da Mastercard. Excluindo as vendas de automóveis e materiais de construção, o volume de vendas totais do mês apresentou expansão de 0,3%, se comparado ao mesmo período de 2017. O fato de a Páscoa ter caído no início do mês de abril contribuiu para a alta modesta do índice, uma vez que o grosso das vendas desta data ficou em março. O e-commerce, por sua vez, segue ganhando espaço na preferência do consumidor. Em abril, aumentaram 27,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, puxadas por vendas de eletrônicos, móveis e artigos farmacêuticos.