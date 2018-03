Volume no Tecon Santos cresce 38% de janeiro a novembro

O volume de contêineres de exportação movimentados nos ramais ferroviários do Tecon Santos, operado pela Santos Brasil, cresceu 38% entre janeiro e novembro de 2017, na comparação com igual período do ano passado, somando 21,7 mil contêineres. Papel e celulose correspondem à metade dessas cargas. A commodity ocupa posição de destaque na movimentação de contêineres para exportação via trem desde o ano passado. Antes, o predomínio era de soja. (Luciana Collet)

