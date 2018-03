Voo São Paulo/Nova York exige 5 árvores para compensar emissão de CO2

Com a intenção de incentivar a adoção de práticas sustentáveis, a Tour House, empresa de soluções em viagens corporativas, eventos e incentivos, está encaminhando a seus clientes levantamento com a quantidade de CO2 emitido em suas viagens e deslocamentos, com a respectiva quantidade de árvores necessárias para compensar a emissão. Alguns dados interessantes surgiram dessa iniciativa. Um voo de São Paulo a Nova York, por exemplo, emite 1 tonelada de CO2 na atmosfera e exige que cinco árvores sejam plantadas para compensação. Na ponte aérea São Paulo-Rio, assim como na locação de um carro por três semanas, a compensação pode ser feita com apenas uma árvore.

