Voom, de serviços de helicópteros, apostas em reservas com antecedência

A Voom, empresa que oferece serviços de helicóptero sob demanda na cidade de São Paulo, está ampliando as opções de agendamento. Agora, permite que os clientes façam reservas com até sete dias de antecedência. Anteriormente, os pedidos só podiam ser feitos no próprio dia do uso. A alta demanda obtida desde o lançamento do serviço, em abril, e a interação com os usuários fizeram com que o modelo de operação fosse revisto. Ao todo, cerca de 50 mil usuários já se cadastraram no site da Voom desde o início das atividades.

Planos

Atualmente, a Voom possibilita a conexão via helicóptero entre cinco pontos em São Paulo: Aeroporto de Guarulhos, Campo de Marte e Aeroporto de Congonhas, além de dois heliportos, no Jaguaré e no Itaim Bibi. Outros locais de embarque e desembarques devem ser adicionados à rede no futuro. A companhia também pretende expandir suas atividades para grandes centros latino-americanos, começando pela Cidade do México. No Brasil, mira Rio de Janeiro e Belo Horizonte. (Victor Aguiar)

