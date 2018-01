Coluna do Broadcast

O jantar oferecido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na última segunda-feira, rendeu muito mais do que o alinhamento para aprovação da PEC do teto dos gastos. Entre um prato e outro, ficou acertado que a votação do projeto de lei que permite a venda de terras agrícolas para investidores estrangeiros pode ocorrer já nos próximos dias. (Mônica Scaramuzzo)