Votorantim Cimentos também estuda captação externa

Depois de Fibria e do Banco Votorantim, a unidade de cimentos do Grupo Votorantim também estuda acessar o mercado de dívida externa. As conversas com advogados e bancos já começaram. Mas pode ser que a emissão fique para 2018. A operação traria um pouco mais de conforto aos vencimentos que estão por vir. A perspectiva é de uma captação “barata”, já que os bônus da empresa têm sido negociados no mercado secundário de dívida em bons níveis de preço. Procurada, a Votorantim Cimentos diz que não há nenhuma captação externa confirmada, mas que monitora o mercado e avalia oportunidades constantemente.

