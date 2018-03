Wi-fi nas lojas dá o tom do potencial digital no Pão de Açúcar

Um investimento recente do Grupo Pão de Açúcar dá uma ideia do que a companhia quis dizer quando colocou a “transformação digital” como um dos focos do ano e da gestão do novo presidente, Peter Estermann. Desde dezembro do ano passado, todas as lojas Extra e Pão de Açúcar têm internet sem fio para os clientes. Agora, a empresa pode reconhecer quando um consumidor que já é cadastrado entra num ponto de venda. Combine-se isso ao fato de a companhia ter informações sobre os hábitos de compra de 14 milhões de clientes de seus programas de fidelidade e tem-se algo com potencial de ser uma revolução do varejo.

Um passo por vez. Oficialmente, o Grupo Pão de Açúcar ainda não anuncia seus planos futuros. Admitiu, no entanto, que a geolocalização faz parte das estratégias digitais pela frente. O grupo lançou nesta quinta-feira, 1, um novo programa ao estilo “compre e ganhe”, com prêmios para quem gastar nas lojas e usar o aplicativo de fidelidade. (Dayanne Sousa)

