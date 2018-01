Wiz começa a negociar novo acordo com a Caixa Seguros

A corretora Wiz já negocia um novo acordo com a Caixa Seguros, para ser o braço oficial de distribuição de apólices nas novas parcerias que a seguradora vai constituir. As conversas começaram logo após a companhia informar ao mercado sobre a assinatura de um memorando com a atual sócia, a francesa CNP Assurances, para uma futura sociedade nos ramos de seguro de vida, prestamista e previdência privada.

Comenta-se que a Wiz “se convidou para a festa”. Ou seja, bateu na porta da Caixa Seguros para ver como fica a sua situação nas novas parcerias que a instituição vai firmar. Por ora, são três no total. Se a CNP levar todas, fica mais fácil para a Wiz. Somente os ramos contemplados, até aqui, na nova sociedade com a francesa correspondem a 50% do faturamento da Wiz. A tratativa oficial, porém, só começa após a Caixa acertar os novos parceiros em seguros, o que deve se arrastar até o começo do ano que vem. Procurada, a Wiz não comentou.

