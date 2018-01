WTorre e BTG Pactual vendem WT Morumbi

Coluna do Broadcast

O BTG Pactual e a WTorre venderam o edifício WT Morumbi, prédio na capital paulista na marginal Pinheiros, próximo ao shopping Morumbi, que ainda possui alta vacância. O comprador teria sido um family office – estrutura que reúne recursos de famílias endinheiradas. O BTG, que veio nos últimos dois anos vendendo ativos em busca de liquidez, disse recentemente que a estratégia seguiria pelos próximos trimestres. A instituição financeira comprou, em 2010, a participação de 40% do terreno da WTorre, onde se planejava construir o edifício. Essa aquisição não envolveu, na época, dinheiro. Para participar do projeto com a WTorre, o banco adquiriu Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs), títulos emitidos pela Prefeitura de São Paulo que permitem a uma construção extrapolar os limites de zoneamento para uma região. Procurados, BTG e WTorre não comentaram o assunto.

