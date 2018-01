Xandó, Zurita e Antonio Ramatis estão na lista de Abilio para a BRF

O processo de escolha para o próximo presidente da BRF está avançando e há na mesa de Abilio Diniz uma lista de candidatos. Entre os nomes estão, por exemplo, os de Gilberto Xandó, presidente da Vigor, Antonio Ramatis, ex-presidente da Via Varejo e nome ligado ao empresário que mais recentemente estava à frente da vice-presidência comercial do Carrefour, além de Ivan Zurita, ex-presidente da Nestlé. A consultoria de seleção de executivos Spencer Stuart foi contratada pela BRF para selecionar o novo presidente da processadora de alimentos, em substituição a Pedro Faria, que deixa o posto no fim do ano. Na prática, porém, quem está dando as cartas é Abilio Diniz, acionista e presidente do Conselho de Administração da companhia. Procurada, a BRF não comentou.

