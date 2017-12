XP avalia IPO e convida bancos para apresentações

Coluna do Broadcast

A XP Investimentos deu o primeiro passo mais firme para sua abertura de capital. Ela começou a contatar os bancos de investimento para realizarem apresentações, em janeiro, sobre como estruturar a operação para uma eventual oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Por enquanto, já foram feitas aproximações com JPMorgan, Credit Suisse, Itaú BBA e Bank of America Merrill Lynch. O movimento antecederia a escolha do sindicato de instituições contratado para estruturar a operação.

