XP contrata Fernando Ulrich como economista-chefe de criptomoedas

Coluna do Broadcast

A XP Investimentos contratou o especialista em moedas digitais Fernando Ulrich para o cargo de economista-chefe de criptomoedas, dando mais um sinal de que a corretora está se movimentando no setor.

Sem alarde. Em setembro, a XP registrou a marca “XP Bitcoin” no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), fomentando rumores de que a corretora possa operar bitcoins num futuro próximo. Procurada, a XP informou que estuda o mercado de moedas virtuais e analisa as possibilidades. A corretora destaca ainda que seu projeto de blockchain e moedas criptografadas ainda é muito incipiente e que está em fase de estudos e avaliação do mercado.