XP fará pedido para abrir capital nos próximos dias

A XP Investimentos deverá protocolar, até o início da próxima semana, o pedido de registro de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação, que poderá movimentar R$ 4 bilhões, é planejada para ocorrer em julho, com os números do resultado da empresa referentes ao primeiro trimestre do ano. A oferta será primária e secundária, com venda de parte das ações detidas pelo fundo de private equity General Atlantic e pelos executivos sócios da XP. Os bancos coordenadores são Itaú BBA, JPMorgan, Morgan Stanley e BTG Pactual. A companhia de TI Tivit fez seu pedido de IPO à autarquia na semana passada, para uma oferta que deve ocorrer em junho. Procurada, a XP não comentou.

