XP Malls cobiça shoppings da Cyrela Commercial Properties

O fundo de investimentos imobiliários XP Malls sondou a Cyrela Commercial Properties (CCP), de olho em seus shopping centers. Dentre os ativos na mira da corretora estão o Parque Shopping Belém, Cidade São Paulo e Estação BH.

À caça. O fundo da XP, administrado pelo BTG Pactual, está buscando recursos no mercado e pretende desembolsar até R$ 500 milhões na compra de shoppings, de olho no reaquecimento do varejo no País. O foco são centros de compras já em operação, localizados em cidades de grande porte e pertencentes a empresas de renome no setor.

Alívio. Já para a CCP, a venda pontual de ativos ajudaria a baixar um pouco mais a sua alavancagem (indicador de dívida), que estava em 2,56 vezes no fim de setembro, ante 8,45 vezes no término de junho. A companhia já fez uma grande operação neste ano para reduzir sua dívida, vendendo o portfólio de galpões logísticos por R$ 1,13 bilhão para a Prologis. Procurados, a XP e a CCP não comentaram. (com Circe Bonatelli)

