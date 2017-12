XP mira Estados Unidos em meio aos preparativos para IPO no Brasil

Em meio à sua preparação para abertura de capital na bolsa brasileira, a XP Investimentos tem como objetivo crescer com sua unidade nos Estados Unidos. Nesse sentido, a XP Securities, seu braço no país, fará no fim do mês sua primeira convenção, nos moldes da que já realiza no Brasil. No ano passado, aliás, a XP Securities duplicou o número de clientes brasileiros pessoas físicas que investem nos Estados Unidos, de 500 para 1000.

Siga a @colunadobroad no Twitter