XP negocia com IFC empréstimo de US$ 150 milhões

Coluna do Broadcast

A XP Investimentos negocia com o braço de investimento do Banco Mundial, a International Finance Corporation (IFC), um empréstimo de até US$ 150 milhões. Os recursos serão destinados para expansão da base de clientes da instituição, que tem entre seus principais novos projetos a criação de um banco e de uma seguradora. Atualmente, a XP, presidida por Guilherme Benchimol, tem cerca de 450 mil clientes plugados em sua plataforma.

Efeito dominó

A aquisição de quase metade da empresa pelo Itaú Unibanco provocou uma corrida de outras corretoras para se posicionar no mercado de plataformas independentes de investimento. Em contrapartida, a própria XP se movimenta para não perder espaço, fazendo uma série de investimentos internos e de olho em startups, sem prever grandes aquisições. Procurada, a XP não comentou.

