Yoorin investe R$ 15 mi para acompanhar expansão do setor de fertilizantes

A Yoorin, do Grupo Curimbaba, está investindo R$ 15 milhões para acompanhar o crescimento do setor de fertilizantes premium no Brasil. A expectativa é de que as vendas do segmento cresçam 50% na próxima década.

Potencial

Em contrapartida, a Yoorin, que concorre com nomes como Yara, Timac e Mosaic, que recentemente comprou os ativos de fertilizantes da Vale, tem potencial para mais do que dobrar sua capacidade produtiva, que anualmente gira em torno de 100 mil toneladas.

