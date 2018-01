You prevê R$ 600 mi em projetos imobiliários em São Paulo

A incorporadora paulistana You vai lançar empreendimentos com valor estimado de vendas de R$ 600 milhões nos próximos 12 meses. A incorporadora pertence ao empresário Abrão Muszkat, ex-Even, e tem como sócia a norte-americana Paladin Realty Partners, um dos maiores fundos de investimento imobiliário atuantes no Brasil. Desde a fundação em 2009, a You já entregou 34 edifícios.

Arquitetura. A nova aposta da companhia é a linha de edifícios residenciais batizada de Collection, que promete oferecer arquitetura e acabamento superiores. Neste semestre, serão lançados dois projetos localizados em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 180 milhões.

