Zattini, da Netshoes, aposta em brinquedos em parceria com a Ri Happy

A Zattini, do grupo Netshoes, que abriu seu capital neste ano na bolsa de Nova York, firmou parceria com a Ri Happy, do fundo de private equity Carlyle. A partir disso, lançará um novo departamento para a venda de brinquedos, no modelo de marketplace, que tem se expandido nas varejistas do País. De olho na proximidade do Dia das Crianças, a ideia é se aproveitar do fato de que mais de 20% das vendas de brinquedos no Brasil são feitas pela internet, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de brinquedos (Abrinq).

