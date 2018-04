Zona sul do Rio lidera ranking de preços para locação de escritórios

A região da Zona Sul segue liderando o topo do ranking de endereços mais caros do Rio de Janeiro para locação de escritórios de alto padrão. O preço médio do metro quadrado ao mês foi de R$ 149,70 no fechamento do segundo trimestre, valor 34,1% acima da média registrada nas regiões CBD Classe AA+ (abreviação para distrito central de negócios), de R$ 111,60, segundo dados da consultoria americana Cushman & Wakefield. A taxa de vacância (espaços vagos) ficou em 39,4% no segundo trimestre.

