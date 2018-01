A ZUUM, joint venture da Vivo com a Mastercard na administração de contas digitais, firmou parceria com o grupo Walmart no Brasil. Com isso, os 600 mil clientes da empresa, que tenta conquistar uma fatia dos 50 milhões de brasileiros desbancarizados, poderão fazer depósitos nas mais de 400 lojas do grupo norte-americano no Brasil.

