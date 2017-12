Iuri Dantas

Terrorismo da incoerência

Perdeu a esperança o sujeito que esperava a campanha eleitoral para descobrir como as principais lideranças políticas do País vislumbram o atalho entre o Pais de hoje e o futuro, aquele que sempre serviu de aposto para o Brasil. Após um quarto de século indo as urnas escolher o nome do futuro presidente, a discussão eleitoral sobre a economia resvala num preto e branco obsoleto, milhas distante do colorido dos desafios do século 21.