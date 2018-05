Quem Faz

IURI DANTAS é jornalista desde 2001. Carioca, atua como repórter de economia na sucursal do Estadão em Brasília. Já trabalhou na Bloomberg e na Folha de S. Paulo. Entre pautas e ideias, escreveu sobre todos os ministérios da Esplanada. Com a crença de que as medidas fiscais e monetárias também são políticas públicas, o autor pretende neste blog decifrar o impacto destas decisões no mundo real e ir além, mostrando como o governo escolhe vencedores e perdedores.