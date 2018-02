Preço do seguro de carros sobe 129% se motorista for jovem

Se você for um jovem motorista e tiver retirado a sua carteira definitiva há pouco, prepare-se: vai gastar bem mais que o seu pai para fazer o seguro de seu carro. (Agora, no caso de o papai lhe ter dado o carro, provavelmente também é ele quem vai pagar pelo seu seguro, então, por gentileza, repasse para ele o link desta postagem.)

Levantamento da BemMaisSeguro.com mostra que, na média, motoristas homens de 40 anos gastam anualmente R$ 2,3 mil com o seguro de automóveis. Se a pessoa tiver 30 anos, gastará R$ 3 mil com o seguro – 32% a mais. No caso dos motoristas de 20 anos, os gastos anuais saltam para mais de R$ 5,1 mil – 129% mais caro em relação aos motoristas com o dobro da idade.

A explicação parece óbiva: quanto mais experiência, menor risco. Em outras palavras, portanto, podemos dizer que é 129% mais arriscado um motorista de 20 anos guiar do que um de 40 anos. E, por essa mesmo lógica, a pesquisa atenta para um fato sobre o qual muito machistinha por aí – e, infelizmente, ainda são tantos – torcerá o nariz peludo.

Na média, as mulheres gastam em São Paulo R$ 2,7 mil por ano com seguro de automóveis. Os homens, R$ 3 mil. Ou seja, na prática, a máxima mulher no volante, perigo constante não passa de preconceito. Cobra-se em média 12% a mais para segurar o veículo guiado por um homem – logo, um homem ao voltante traz, para as seguradoras, 12% a mais de risco que as mulheres.

O levantamento considera a cobertura básica cotada para um motorista residente na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, dono de um Palio 1.0, zerado de fábrica. Leva em conta ainda 20 km rodados por dia, de casa ao trabalho. No exemplo utilizado, o motorista em questão para o carro na rua.

