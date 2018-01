Ações da Petrobrás derretem; vale a pena comprar ou vender?

As ações da Petrobrás atingiram o menor valor desde 2003 por conta dos preços do petróleo no mercado internacional, da crise econômica e política no Brasil e da situação financeira da estatal. Entretanto, as cotações podem atrair investidores que enxergam no preço baixo dos papéis uma oportunidade de negócio. Entenda:

1. Por que as ações da Petrobrás estão caindo tanto?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por causa das cotações internacionais do petróleo. As ações de todas as petroleiras estão caindo, mas as da brasileira caem mais porque investidores globais percebem a estatal como uma das mais arriscadas, pela crise que atravessa.

2. As ações não param de cair. Devo vender?

Segundo especialistas ouvidos pelo Estado, no cenário atual, os papéis podem cair mais e, além disso, o horizonte para uma valorização consistente é de longuíssimo prazo. Não é consenso, mas muitos já recomendam vender e buscar outras aplicações financeiras.

3. Os papéis estão baratos. É oportuno investir?

Para Adeodato Netto, da empresa independente de análise Eleven Financial, o preço está baixo frente a cotações passadas. Mas, diante do cenário nebuloso e do enorme endividamento da companhia, a ação não está barata.

4. Qual a situação de quem aplicou o FGTS nos fundos de ações da estatal?

O saque deve obedecer as regras de resgate do FGTS (compra de imóvel ou demissão sem justa causa). O investidor pode retornar o investimento para a conta vinculada do FGTS, voltando a ser remunerado a 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), o que seria equivalente a vender as ações.