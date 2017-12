Clima drástico, eventos extremos, furacões mais intensos: consequências do aquecimento global custarão caro

Há alguns anos, diversas organizações e entidades publicam relatórios e estudos sobre as dramáticas consequências do aquecimento global. Uma delas são os eventos extremos – com mais calor no planeta, há mais energia no ambiente. Com isso, o clima fica mais drástico: chuvas mais intensas ou ilhas de calor nos centros urbanos, por exemplo. Diversos