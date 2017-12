A delação da JBS e o Mercado Financeiro

Nessa quarta-feira (17/05), saíram algumas notícias envolvendo a JBS, o presidente Michel Temer (PMDB-SP) e o senador Aécio Neves (PSDB-MG) que podem mudar o curso da economia brasileira. Vamos fazer algumas divagações.

No curtíssimo prazo, o que deve acontecer no dia 18 (quinta-feira)

O mercado de dólar deve abrir bem estressado, com forte desvalorização do real. Existe uma chance considerável de atuação do Banco Central tanto nos leilões de linha (operações de venda do dólar hoje, para recompra no futuro), como via SCS (um derivativo que garante a variação do dólar para os investidores, durante um período de tempo).

A Bovespa também deve estressar, só que no sinal oposto, com queda da cotação das ações e com os gringos diminuindo a exposição ao Brasil. Podemos ter um bom ponto de entrada para quem pensa em longo prazo. Nesta madrugada (18/05), já se observa uma queda generalizada na cotação de ativos brasileiros negociados nas bolsas dos Estados Unidos e do Japão. Ações como Petrobras, Vale, Ambev, JBS, Itaú e Banco do Brasil devem sofrer bastante. Isso, sem falar nas que têm menor liquidez. Nessas, para conseguir vender, os investidores vão ter que jogar os preços lá embaixo. Não vai ser raro ver uma ação caindo 10% no pregão desta quinta-feira (18/05). E não vou me surpreender se tivermos um circuit-breaker (mecanismo utilizado quando a Bolsa cai muito, com a paralisação das negociações por um período de tempo, na expectativa de que o mercado se acalme).

Só por curiosidade, as 5 maiores quedas na história do Plano Real da Bolsa: 10/09/98 (15,81%); 27/10/97 (14,97%); 15/10/08 (11,39%); 05/09/94 (10,50%); e 12/11/97 (10,20%). Desde a reeleição da Dilma, em 2014, o maior tombo foi em 02/02/2016: 4,87%. E, desde que o Temer assumiu em definitivo a Presidência da República, em agosto de 2016, a maior queda foi de 3,88%, no dia 01/12/2016.

O Risco Brasil vai disparar, com os investidores achando que o Brasil se tornou um país bem menos confiável. Este pode ser o pior sinal de todos nesta quinta-feira (18/05).

Os juros vão subir, principalmente as taxas de médio e longo prazo, devido ao cenário de maior desconfiança em relação ao futuro da economia brasileira. Existe uma chance de o Tesouro Nacional entrar recomprando títulos longos e colocando em troca a LFT. É esperar para ver.

Resumindo, esta quinta-feira vai ser de enorme volatilidade e com possibilidade de grande estresse nos mercados. E, para piorar, às 9h o IBGE vai divulgar a PNAD (que mede o desemprego) referente ao primeiro trimestre de 2017. Se os números vierem ruins, a pressão ficará pior ainda.

Médio e Longo prazo

A possibilidade de o Banco Central baixar os juros em 1,25%, como se cogita desde a semana passada, praticamente acabou. A redução deve ser menor, entre 0,75% e 1,00%. Mas eu ainda acredito em 1%, com um discurso mais conservador pós divulgação da taxa. A reunião vai ocorrer nos dias 30 e 31 de maio, com a divulgação no começo da noite do segundo dia. Nas reuniões seguintes, o Banco Central deverá se tornar mais conservador, com dois medos: a influência do dólar na inflação e a possibilidade de o governo perder totalmente o apoio no Congresso. Além disso, os gringos vão olhar e pensar “os caras não estão fazendo o dever de casa, para eu aceitar ficar nesse país só aceito se tiver mais juros” ou “um país todo deficitário, para eu aceitar o risco desse país, só vou se receber mais juros”. E fora o medo do Banco Central de cair demais (como em 2012/13) e depois ter que subir os juros por algum problema de inflação ou crédito. A expectativa de a taxa, que hoje está em 11,25% ao ano, terminar 2017 em 8,50% ao ano se afasta. Se eu tivesse que fazer alguma aposta, diria que teremos juros entre 9,00% e 9,50% ao ano em dezembro. Espero estar errado.

Reformas: acho que complicou demais. Não deve passar mais nenhuma reforma no Congresso, nem a Trabalhista, nem a da Previdência. Ou, se passarem, estarão todas modificadas, do tipo “mudei e não resolvi nada” ou” trocamos 6 por meia dúzia”. Porque o Congresso deve se revoltar contra o governo, como se lá dentro só houvesse anjinhos. Para demonstrar independência, os parlamentares vão passar a se opor a tudo que venha do Planalto. E, sem as reformas, teremos um período de muita turbulência econômica, com chance de muitos investidores paralisarem suas atividades, diante da incerteza sobre o rumo que a economia brasileira vai trilhar. Continuaremos com enormes déficits no caixa do governo? Temer ficará, mesmo sem apoio algum, ou sairá da Presidência? Se sair, quando isso acontecerá? Quem será o futuro presidente do Brasil?

Já se fala em renúncia do Temer, com a convocação de eleições diretas. Neste momento, eu não acho que seria a melhor solução. Eleições diretas são uma ideia excelente, mas , no cenário atual, o Brasil pararia mais ainda durante a campanha, agravando o desemprego, a inflação e a desconfiança por parte dos investidores. Poderíamos fazer uma eleição indireta mesmo, colocando no poder um nome de expressão. O problema é achar esse nome hoje. Vamos ver algumas possibilidades:

FHC: o problema é a ligação com o PSDB e, portanto, com o Aécio. Apesar de que eu vejo uma chance de o Aécio renunciar e o partido o colocar de lado, nem que seja durante um período, como se fosse uma ovelha negra. Meirelles: o problema é a imagem de eterno dono de banco, que alguns parlamentares ainda atribuem a ele. Fora isso, trabalhou na JBS, que fez toda a denúncia nesta quarta-feira, e é um dos homens fortes do Temer na empreitada de tentar passar a Reforma da Previdência. Carmen Lúcia? Um nome com certeza íntegro, mas sem nenhum cacoete político.

Resumindo

Teremos uma quinta-feira de muita volatilidade. E, se as gravações forem comprovadas, um bom período de conturbação, com a possibilidade de renúncia ou impeachment do Temer. Espero que tudo se resolva da maneira mais rápida possível. O Brasil não aguentaria uma nova crise política, que só contribuiria para aumentar o desemprego e afastar o investimento. Desde a reeleição da Dilma, mais de 3,5 milhões de pessoas perderam o emprego. O Brasil não merece passar por isso novamente. O problema é combinar com os políticos.

O cenário externo também não ajuda, com os EUA começando a cogitar um impeachment do Trump e com a possibilidade de uma guerra com o maluco da Coréia do Norte, que pode fazer um estrago na região e parar a economia mundial por um bom tempo.

Espero que, daqui a 6 meses, eu possa dizer que errei as projeções, que tudo se resolveu da melhor maneira possível e que voltamos a crescer. Mas vejo essa chance bem remota, depois das notícias desta quarta-feira (17/05).