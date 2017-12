Economia pode ficar parada por 2,5 mil dias

Conversaremos agora sobre o mais recente Relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, 14, pelo Banco Central (BC). Olhando os dados mais recentes e fazendo algumas contas, concluímos: caso as previsões apontadas lá sejam confirmadas, o tamanho do nosso PIB (o Produto Interno Bruto, ou seja, a produção de bens e serviços dentro de um ano) só deve voltar ao patamar alcançado em 31 de dezembro de 2013 em 29 de setembro de 2020. Portanto, o Brasil pode ficar “parado” por 2.462 dias.

Onde peguei esses dados?

Neste relatório, o Focus, o BC colhe apostas dos principais especialistas brasileiros sobre a economia do País neste e nos próximos anos. Além do quanto a atividade econômica deve ou não crescer, também constam lá outros dados, como a inflação e a cotação do dólar estimadas. Esse relatório sai toda segunda feira, às 8h30, e serve de bom termômetro para o futuro da economia.

Esse relatório é confiável?

Sim. Opinando nele pessoas altamente graduadas. Mas há um detalhe que não podemos esquecer: a economia é uma ciência humana, não exata. O dia a dia faz com que as opiniões dadas há um ano sejam diferentes das projeções mais atuais escritas no Focus.

O que se esperava do relatório em 31 de dezembro de 2014?

Era esperado crescimento para o Brasil na ordem de 0,50% esse ano; 1,8% em 2016; 2,17% em 2017; e 2,50% em 2018. A opinião sobre 2019 só começou a ser divulgada em 27 de março. Esperava-se, de maneira geral, que a economia brasileira fosse crescer de modo fraco em 2015 e de razoável para bom nos demais anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O que se espera agora?

O relatório de segunda-feira, 14 de dezembro, mostra as coisas piorando. Diz que a economia brasileira cai esse ano 3,62% e que, no ano que vem, o tombo será de 2,67%. São dois anos ruins seguidos.

Para piorar, o chamado PIB Agro (valor dos produtos e serviços gerados pelo agronegócio), que estava ajudando no PIB geral, cresce menos. No final do ano passado, esperava-se alta de 2,08% no setor; agora, de 1,91%. E em 2016, era prevista alta de 3,0%; agora, as apostas apontam para 1,83%.

Aqui cabe uma observação: os números acompanhados de * e ** não foram divulgados pelo relatório. O critério escolhido para escolher esses números:

– * um acréscimo de 0,20% em relação ao não anterior como está tabela de hoje entre 2018 e 2019 (2,00% – 1,80% = 0,20%, logo 2,50% + 0,20% = 2,70% válido para 2019 e 2020 na coluna do meio)

– ** repeti o número de 2019, para termos uma base de dados, necessário para fazer as contas.

*** Se considerar todo o ano de 2020, o retorno de 2,03% é válido para os primeiros 271 dias.

**** Se considerar todo o ano de 2020, se for até o ponto que desejo calcular – eu irei explicar em seguida – será no período de 1,50%.

Peguei o PIB oficial de 31 de dezembro de 2013 e acrescentei o número oficial de 2014 (0,15%), que foi muito ruim. Depois fui colocando os números do Focus e concluí que o PIB alcançado em dezembro de 2013 só deve voltar a ser obtido em 29 de setembro de 2020 – o que equivale a 2.462 dias (soma da segunda coluna)

O que mais chama atenção é a piora na tabela se compararmos o que achavam no final do ano passado e o que acham hoje. A diferença do PIB esperado para 29 de setembro de 2020 é de 12,42%. É muita coisa quando falamos de crescimento econômico.

Quais os motivos para essa piora?

O resto do mundo não está nenhum paraíso, mas a maior parte dos países está crescendo. Vamos discutir os motivos da crise brasileira:

1) O governo tem gastado mais do que está arrecadando em 2015 e, com isso, vários investimentos foram adiados, atrapalhando o crescimento;

2) Sobre o ítem anterior, também podemos interpretar que o empresariado fica com receio quando o governo fica muito endividado. Esses potenciais investidores ficam se perguntando se será necessário aumentar a dívida pública para conseguir o governo honrar seus compromissos. Se fosse passageira essa situação, não haveria problema. Mas o caso brasileiro não apresenta solução rápida.

3) Após anos seguidos de preços defasados para tentar segurar a inflação, houve forte aumento dos preços dos produtos administrados, na tentativa de recuperar os anos perdidos. Esses aumentos e a dificuldade de repassar em alguns setores fazem com que os empresários não aumentem o investimento ou, em alguns casos, demitam pessoal para equilibrar as contas.

4) Baixo apoio das reformas propostas pela equipe econômica por parte considerável da bancada governista no congresso e até por parte do próprio poder Executivo. Vimos várias vezes nos jornais o adiamento dessas reformas via Congresso.

5) O esquema de corrupção deflagrado pela Operação Lava Jato fez com que o setor de petróleo praticamente parasse este ano. Tem muita empresa grande envolvida e várias foram suspensas em processos de licitação. Isso adiou todo e qualquer investimento no setor.

6) A eterna briga entre Executivo e Legislativo atrapalhou vários projetos, ainda que impopulares, de serem votados.

7) Existe agora a briga pelo impeachment. Esse embate deve fazer a economia parar e parar por algumas semanas, por causa do medo de suas consequências políticas no dia a dia da economia.

Há mais motivos, mas esses são os principais (e se fôssemos listar todos perderíamos a conta!)

Conclusão?

A economia parou e esperamos que todas as pendências entre Executivo e Legislativo se resolvam rapidamente – pelo bem da economia brasileira e de todos nós, moradores deste país chamado Brasil.