OGX sobe 20,5% e recupera parte das perdas; Bovespa avança 1,6%

Texto atualizado às 17h45

Beth Moreira e Lucas Hirata, da Agência Estado

As empresas do Grupo EBX, de Eike Batista, foram destaque na Bovespa nesta quinta-feira, 4, depois das fortes perdas nos últimos dias. A petrolífera OGX liderou os ganhos e subiu 20,51%, a R$ 0,47. A MMX, de mineração, subiu 9,5%, e a LLX, de logística, 5%. O impulso para as empresas ‘X’ veio após as notícias de reestruturação do grupo e a já anunciada saída de Eike da presidência do conselho da MPX. O principal índice da Bolsa fechou em alta de 1,6%, aos 45.763 pontos.

Vale disparou mais de 3% após ter anunciado que obteve o aval que faltava dos órgãos ambientais para tirar do papel o megaprojeto de minério de ferro Serra Sul (S11D), em Carajás, no Pará. Vale ON subiu 3,80% e a PNA, 3,73%.

Além da saída de Eike, o conselho da empresa de energia aprovou aumento de capital de R$ 800 milhões. O aumento de capital e a saída de Eike foram considerados positivos por analistas do setor. Além de tirar o risco “Eike”, a avaliação é de que a companhia passará a ter um player experiente – a sócia E.On – a frente da empresa. Para a equipe de análise da Brasil Plural, o aumento de capital ao preço de R$ 6,45 e a saída de Eike Batista do controle da MPX retiram os principais obstáculos da empresa. “Consideramos o preço estabelecido extremamente atraente, por implicar um custo de gás natural altamente favorável para o investimento”, afirmam.

A MPX Energia informou em um fato relevante nesta quinta-feira , 4, que Eike Batista renunciou ao cargo de presidente e membro do Conselho de Administração da empresa, válido desde a data de quarta-feira, 3. Segundo o documento divulgado pela empresa, uma assembleia geral será convocada em breve para as resoluções sobre aceitação da renúncia de Eike e a alteração da denominação social da MPX Energia, com as devidas alterações ao estatuto social da companhia e demais adaptações à imagem e marca.

A mudança de nome da MPX e a saída de Eike são medidas para desvincular a empresa da imagem do empresário, tentar valorizar suas ações e possibilitar sua venda dentro de alguns meses. A MPX é hoje a empresa mais valiosa dentro do grupo de Eike e peça central no plano de reestruturação do grupo.

(Com David Friedlander e Ricardo Grinbaum, de O Estado de S. Paulo)