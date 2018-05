Banco Central atua e dólar fecha perto da estabilidade

Texto atualizado às 16h43

O dólar comercial fechou em leve alta nesta sexta-feira, 5. Mais cedo, a moeda chegou a R$ 2,28 no mercado futuro e o Banco Central fez um leilão de 38,9 mil contratos de swap cambial. No fim dos negócios, o dólar perdeu força e encerrou com alta de 0,09%, a R$ 2,262.

O swap cambial é uma operação que equivale à venda de dólares no mercado futuro. No caso dos papéis que vencem em novembro, a operação equivale a US$ 975,3 milhões e, nos de dezembro, a US$ 958,5 milhões, somando quase US$ 1,934 bilhão. A taxa nominal para os contratos que vencem em novembro ficou em 1,5316% e a linear, em 1,490%. O PU mínimo foi de 99,522200.

Foram vendidos pelo Banco Central 19,6 mil contratos com vencimento em 01/11/2013 e outros 19,3 mil com prazo final em 02/12/2013.