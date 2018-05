Bolsas asiáticas fecham em queda com preocupações sobre Egito, Grécia e China

Lucas Hirata, da Agência Estado

Os mercados de ações da Ásia fecharam em baixa nesta quarta-feira, pressionados por preocupações com Egito, Grécia e China.

A contínua agitação política no Egito pesou sobre o sentimento dos investidores depois que o presidente do país, Mohammed Morsi, rejeitou os apelos pela sua renúncia em um discurso na terça-feira. Além disso, as ações na Grécia fecharam em queda de 3,2%, uma vez que o mercado foi pressionado por novas preocupações sobre a capacidade do país de cumprir os termos de seu resgate internacional.

“Os mercados já estavam nervosos, com preocupações sobre a China e a redução do programa de estímulo do Fed. De repente, você recebe estas más notícias da Europa e isso está despertando todos os tipos de más recordações”, disse Nader Naeimi, que dirige os fundos Dynamic Asset Allocation da AMP Capital, em Sydney.

Os agentes do mercado também mostraram cautela antes do relatório mensal do mercado de trabalho dos EUA, que deve ser publicado na sexta-feira. Os dados serão analisados de perto para ver como poderão afetar a política monetária.

O índice Nikkei caiu 0,3%, para 14.055,56 pontos, após alta de 1,8% na sessão anterior. O índice havia avançado 9,9% ao longo dos quatro dias anteriores.

Na China, os bancos locais continuaram sob pressão uma vez que permanecem preocupações sobre o estado do sistema financeiro chinês depois da crise de escassez de liquidez do mês passado. O índice Xangai Composto caiu 0,6%, para 1.994,27 pontos e o índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 2,5%, para 20.147,31 pontos. O índice Shenzhen Composto fechou estável, aos 923,08 pontos.

