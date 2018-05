Dólar cai após atuação do BC; Bovespa opera em alta

O dólar opera em queda nesta quinta-feira, 18, após o Banco Central atuar no mercado. Às 11h38 (horário de Brasília), a moeda era cotada R$ 2,228, em queda de 0,13% e perto da menor cotação do dia. O BC vendeu US$ 994,9 milhões em contratos de swap cambial, que equivalem à venda da moeda no mercado futuro.

Já a Bovespa exibia ganhos no fim da manhã, invertendo as perdas registradas no início do pregão. Na esteira das bolsas do exterior, a bolsa paulista subia 0,52%, aos 47.655 pontos.