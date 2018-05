O dólar comercial tinha fortes ganhos na tarde desta quarta-feira, após recuar no início da sessão e depois operar próximo da estabilidade. Às 14h58 (horário de Brasília), a moeda americana subia 1,26%, cotada a R$ 2,252.

A desvalorização do real ante o dólar segue o movimento observado por outras moedas com forte correlação com commodities.

No mesmo horário, a Bovespa recuava 1,34%, aos 48.163 pontos.