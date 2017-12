Bitcoin é uma bolha?

A valorização do Bitcoin só em 2017 já supera os 1.500%! Isso mesmo! Mil e quinhentos por cento de alta em menos de um ano! Não tem nenhum ativo no mercado financeiro que tenha subido tanto de preço neste período e tem muita gente entusiasmada com isso querendo aproveitar essa onda para ganhar dinheiro.

Mas será que isso é uma bolha? No vídeo logo abaixo nós do Econoweek tentamos desvendar esse mistério.

O Bitcoin é uma criptomoeda, ou uma moeda virtual, mas diferente do seu cartão porque no seu cartão você tem uma correspondência em moeda de verdade e no Bitcoin não tem. Também não tem um banco central ou um governo por trás para regular e dar garantias.

O Bitcoin permite a transação financeira sem intermediários, mas verificadas por todo mundo que deixa a máquina ligada “mineirando” Bitcoin. Essas transações são gravadas em um banco de dados distribuído por toda essa galera, chamado de Blockchain.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vale lembrar que tem algumas outras criptomoedas que funcionam de maneira parecida, mas a mais famosa é de fato o Bitcoin.

Agora, a pergunta que não quer calar: isso é uma bolha e vai estourar ou veio pra ficar?

A partir de um estudo de bolhas no mercado financeiro tradicional (link no vídeo acima), ao se observar padrões de valorizações de ativos daria para atribuir a probabilidade de subsequente rápida desvalorização, ou seja, de estouro de uma bolha. Se aplicar isso para o Bitcoin, chegaria a 80% de probabilidade de estouro de uma eventual bolha.

E você? Acha que o Bitcoin veio para ficar? Já comprou Bitcoin ou alguma outra moeda virtual? Quer comprar? Acha que isso é uma bolha?

Deixe o seu comentário e vamos trocar experiências, afinal o conhecimento é sempre uma saída!