Como acontecem os ciclos econômicos

Em poucas palavras, o crédito é um consumo do futuro antecipado para o presente. Ou ainda, o dinheiro que só teríamos no futuro, pegamos emprestado e podemos tê-lo bem agora, possibilitando também um aumento do consumo no mesmo momento, sem ter que esperar juntar mais algum tempo para poder comprar o que se deseja.

Como os economistas adoram dizer, a economia é feita de ciclos. E o próprio crédito nos ajuda a entender isso!

No vídeo logo abaixo que nós do Econoweek fizemos pra você dá pra ver como isso acontece.

A lógica é bem simples: em um momento de euforia, quando tudo na economia está indo bem, se concede bastante crédito e o consumo tende a se elevar mais do que os empresários tem condições de produzir, fazendo com que os preços dos bens e serviços também subam. É a lei da oferta e da demanda!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta momento, o Banco Central entra em campo subindo os juros, cuja uma das tarefas, cumprida com louvor nesta situação, é fazer com o crédito fique mais caro, diminuindo o consumo e, por consequência, os preços.

É claro que tudo isso não acontece em um piscar de olhos e o exemplo aí das linhas de cima foi uma simplificação. De todo modo, você acabou de ver como são os ciclos de uma economia e esses ciclos se repetem de tempos em tempos.

Entender os ciclos pode ser fundamental para uma decisão mais sábia nos seus investimentos. Procure sempre se atualizar porque o conhecimento é sempre uma saída!