Como comprar dólar mais barato?

Em tempos de dólar nas alturas, cada centavo a menos ajuda. No vídeo dessa semana, o Econoweek resolveu dar três dicas preciosas pra quem quer/precisa comprar a moeda, mas tem acompanhado o noticiário e ficado assustado com a cotação.

A primeira dica para economizar é pesquisar preços, ou melhor, cotações. O Banco Central possui uma ferramenta que mostra as casas de câmbio que cobraram o menor VET (Valor Efetivo Total) nos últimos meses. O VET é o custo final que o consumidor terá na compra da moeda após impostos e eventuais taxas. Como é uma foto do passado, essa ferramenta serve de bússola pra que você comece a pesquisar o câmbio justamente nessas casas, afinal a chance de elas ainda serem as mais baratas é grande.

Outra ferramente poderosa é a de uma fintech chamada Melhor Câmbio. Esse site compara as taxas das casas de câmbio parceiras. É só informar a sua cidade e se deseja comprar ou vender a moeda. Algo interessante no site é que é mostrada tanto a taxa da moeda em espécie quanto a do cartão pré-pago.

A terceira dica de hoje é para quem estuda, afinal estudante tem desconto. A corretora Golden Money possui uma iniciativa de dar descontos a estudantes. Vale a pena conferir, mas sempre compare a taxa final oferecida com a de outras casas para ver se realmente está fazendo um bom negócio.