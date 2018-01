Como fazer seu dia render mais? (NUCI da vida)

Muitas pessoas já ouviram falar sobre Macroeconomia e muitas também sabem como ela afeta sua vida, difícil é aplicar um conceito macroeconômico a sua vida, e é isso que faremos hoje na nossa coluna.

O dicionário define Macro ramo da economia que estuda, em escala global e por meios estatísticos e matemáticos, os fenômenos econômicos e sua distribuição em uma estrutura ou em um setor, verificando as relações entre elementos como a renda nacional, o nível dos preços, a taxa de juros, o nível da poupança e dos investimentos, a balança de pagamentos e o nível de desemprego.

Podemos depreender desse conceito que geralmente falamos de maneira agregada. A própria definição traz “em escala global” e “uma estrutura ou em um setor”.

Até entendemos que nós participamos das formações desses dados, por exemplo, quando estamos desempregados, ou até mesmo no nível de preços da economia, mas aplicar um conceito Macroeconômico a nossa vida é o que mostraremos através do NUCI.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

NUCI é a sigla para Nível de Utilização da Capacidade Instalada e é o percentual que uma fábrica está usando de seu maquinário no momento.

Normalmente esse índice fica em torno de 80% pois é necessária certa ociosidade, principalmente para paradas para manutenção. Na maioria das indústrias não é possível deixar uma máquina funcionando 24 horas por dia, 365 dias por ano.

Quando o NUCI está muito baixo pode significar que a atividade econômica fraca e, por sua vez, NUCI muito alto pode significar atividade forte. Existe também NUCI para o setor de serviços e comércio, com algumas adaptações.

Mas e se pensarmos no NUCI da vida? É o que explicamos aqui nesse vídeo que você pode conferir…

Seguindo a explicação, se você trabalha bastante, por exemplo, ou até trabalha e estuda ao mesmo tempo, pode já estar em 80% de utilização da sua capacidade. Mas isso quer dizer que você tá vacilando e poderia estar em 100%?

Sim e não! Temporariamente você até pode chegar perto dos 100%, mas isso não é saudável se for por um período prolongado.

Exato! Tem uma folga que é necessária para mais do que dormir e descansar, também ter um momento de lazer e manter a cabeça no lugar. É a parada para manutenção do nosso corpo e mente.

Mas isso quer dizer que se já to perto do meu potencial máximo, não há nada que se possa fazer?

Não, senhor! Se não podemos aumentar a capacidade instalada do nosso corpo e do nosso cérebro, que nem no filme Sem Limites com o Bradley Cooper, ou até mesmo as horas do nosso dia, o segredo do sucesso é aumentar a produtividade, que nem na economia.

E a resposta é o conhecimento! Investir parte do seu tempo em estudo e aprimoramento vai te tornar mais produtivo, produzindo mais e melhor com o mesmo tempo e esforço que você empenhava antes e produzia menos.

Outras dicas são sempre reservar um tempo para o lazer, fazer aquilo que você gosta, dormir bem e fazer uma atividade física. Esses são itens que servem como paradas para manutenção do cérebro, como lubrificante para o corpo não pifar e continuar sempre em bom funcionamento.

Você acabou de ver um conceito macroeconômica aplicado à vida!

O conhecimento é sempre uma saída.