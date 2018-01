Como usar o crédito com sabedoria? Invista em você!

Na segunda-feira passada, nós do Econoweek, contamos como a ciência econômica funciona e como o crédito em um ambiente saudável assume o papel de “óleo nas engrenagens” da economia, fazendo tudo acontecer mais facilmente. Se não viu, relembre nesse link aqui.

No vídeo aqui embaixo, em continuidade, mostramos que o crédito é muito útil no curto prazo. Ou seja, no momento presente, o crédito nos possibilita adquirir mais bens e serviços do que teríamos condições com apenas a nossa renda, bem como também possibilita um volume de investimento maior das empresas do que elas teriam de dinheiro disponível na situação presente.

Agora, pare para pensar! Se conseguimos aumentar o consumo de agora usando o crédito, no futuro teremos que pagar por esse crédito adquirido. Sendo assim, o consumo lá do futuro terá que diminuir para “pagar” o consumo que adiantamos agora via crédito.

A pergunta é: então o crédito é ruim, se apenas estamos antecipando um consumo futuro? Tudo depende de você!

Se você usa o crédito, faz empréstimos e se endivida para o consumo corrente, que inclui restaurante, viagens e coisas do tipo, tome muito cuidado: no futuro você terá que pagar essa fatura justamente consumindo menos esse tipo de coisa. E com juros!

Mas se você usa o crédito para investir no seu futuro, pagando cursos de aprimoramento ou investindo no seu negócio, a lógica diz que você vai aumentar a sua produtividade e poderá aumentar a sua renda e o seu padrão de vida no futuro, em vez de ter de reduzi-lo para pagar o empréstimo.

Lembre-se: sempre procure o crédito mais apropriado para você e evite se endividar no cartão de crédito (sem pagar) ou no cheque especial, que são os mais caros que tem.

Por fim: use o crédito com sabedoria e verá que investir em você é o melhor investimento a ser feito. Afinal, o conhecimento é sempre uma saída!