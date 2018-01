Dicas comportamentais pra economizar mais no dia a dia

Chegou o estouro da boiada, a época de ter renda extra com trabalhos temporários, ganhos com benefícios como 13º salário e PLR… mas você está preparado pra também cuidar dos gastos? Em finanças, para ter uma vida financeira saudável, costuma-se dizer que o consumidor tem de olhar as duas pontas: a renda e os gastos. Se por um lado, o fim do ano é época de ganhos maiores, também é o momento de estímulo ao consumo, em datas como a Black Friday e Natal.

Então, atenção às despesas! Para quem ainda não sabe por onde começar a poupar pra equilibrar as contas, o Econoweek preparou dois vídeos especiais sobre o tema.

Mais do que fazer contas ou pesquisar preços, poupar é uma questão de atitude. Pequenos gestos como manter o guarda-roupa organizado já ajudam a economizar, uma vez que você perceberá que tem mais roupa do que imagina e, assim, reduzirá as novas compras de peças.

Outra atitude que ajuda o seu bolso é esperar um dia antes de comprar. Aguardar 24 horas ou mesmo, se não for possível, só sair da loja e dar uma volta, te ajuda a pensar se aquilo é realmente necessário. Se depois de um dia você ainda achar importante fazer essa aquisição, tudo bem. Mas garantimos que muitas vezes (e não são poucas) esse tempo vai te ajudar até a esquecer essa compra.

Ir às compras sozinho (a) também ajuda. Ter a companhia de um amigo é interessante para ter uma segunda opinião, mas podem ocorrer duas situações: a pessoa fica cansada e você acaba apressando as compras devido à ansiedade dela em acabar logo; a pessoa pode ser compulsiva e você entra na onda achando que também deveria comprar mais coisas.

E a dica de ouro pra poupar é pagar-se primeiro. Logo que recebe o salário, já faça as projeções de quanto vai gastar no mês nas grandes despesas: aluguel, escola, mercado, entre outras. Reserve uma quantia pequena na conta como margem de segurança e invista o restante. Ao invés de ver quanto vai sobrar no fim do mês, sua lógica será invertida: terá de viver com o dinheiro que você planejou pro período. Economizar vai ficar bem mais fácil adotando esse tipo de comportamento!